В Сети снова смеются над нелепым реверансом Терезы Мэй

Инцидент случился во время церемонии, посвященной столетию битвы под Амьеном в Первой мировой войне. Когда к ней приблизился принц Уильям, Тереза Мэй поспешно присела перед ним на одно колено, демонстрируя навыки опытной придворной дамы.Многие пользователи иронично восхитились атлетическими способностями 61-летнего политика, а кто-то даже заявил, что Мэй лишена позвоночника, что так легко прогибается перед королевскими особами.Это не первый случай, когда Тереза Мэй попадает под шквал насмешек. Ее поклоны перед членами монаршей фамилии заставляют думать, что вскоре премьер-министр начнет молиться на них.