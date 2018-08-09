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В Сети снова смеются над нелепым реверансом Терезы Мэй

В Сети снова смеются над британским премьером Терезой Мэй. Она приветствовала принца Уильяма, присев в нелепом реверансе, чем немало удивила даже своих соотечественников, о чем пишет Express.

В Сети снова смеются над нелепым реверансом Терезы Мэй

Инцидент случился во время церемонии, посвященной столетию битвы под Амьеном в Первой мировой войне. Когда к ней приблизился принц Уильям, Тереза Мэй поспешно присела перед ним на одно колено, демонстрируя навыки опытной придворной дамы.

Многие пользователи иронично восхитились атлетическими способностями 61-летнего политика, а кто-то даже заявил, что Мэй лишена позвоночника, что так легко прогибается перед королевскими особами.

В Сети снова смеются над нелепым реверансом Терезы Мэй

Это не первый случай, когда Тереза Мэй попадает под шквал насмешек. Ее поклоны перед членами монаршей фамилии заставляют думать, что вскоре премьер-министр начнет молиться на них.

 
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В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:20
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