Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину расправой из-за потасовки с Дарьей Друзьяк

«Это что такое? Я больше не хочу в инсте натыкаться на такое. Там мужики вообще есть? Я понимаю, что милых дам там тоже не вагон, но это уже край! Что такое Шабарин? Он когда вообще там появился? Как он по улицам ходить то потом будет? Не страшно?», - поинтересовалась Кпадону у своих подписчиков.

Однако провести правосудие мулатке так и не удалось. По ее словам, ей запретили общаться с Сашей без камер, поскольку испугались жестокости, поэтому пришлось довольствоваться словесной перепалкой в социальных сетях.И вроде бы ситуация с проявлением бесчеловечности начала утихать, как Либерж посмотрела эфир, в котором Андрей Шабарин таскал за волосы Дарью Друзьяк.Те поддержали бывшую звезду «Дома-2», отметив, что сейчас в периметр творится «полный треш», а ведущие и организаторы закрывают на это глаза. По их мнению, пострадавшие в потасовках участники должны обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности обидчиков и руководство, дабы впредь таких ситуаций не повторялось.