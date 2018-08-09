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Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину расправой из-за потасовки с Дарьей Друзьяк

Еще несколько недель назад бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону мечтала наказать Александру Черно за то, что она издевается над более слабыми девушками на проекте и всячески заступалась за Анастасию Толстихину, которой досталось от возлюбленной Иосифа Оганесяна больше всех.

Однако провести правосудие мулатке так и не удалось. По ее словам, ей запретили общаться с Сашей без камер, поскольку испугались жестокости, поэтому пришлось довольствоваться словесной перепалкой в социальных сетях.

Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину расправой из-за потасовки с Дарьей Друзьяк


И вроде бы ситуация с проявлением бесчеловечности начала утихать, как Либерж посмотрела эфир, в котором Андрей Шабарин таскал за волосы Дарью Друзьяк.

«Это что такое? Я больше не хочу в инсте натыкаться на такое. Там мужики вообще есть? Я понимаю, что милых дам там тоже не вагон, но это уже край! Что такое Шабарин? Он когда вообще там появился? Как он по улицам ходить то потом будет? Не страшно?», - поинтересовалась Кпадону у своих подписчиков.


Либерж Кпадону пригрозила Андрею Шабарину расправой из-за потасовки с Дарьей Друзьяк


Те поддержали бывшую звезду «Дома-2», отметив, что сейчас в периметр творится «полный треш», а ведущие и организаторы закрывают на это глаза. По их мнению, пострадавшие в потасовках участники должны обращаться в правоохранительные органы для привлечения к ответственности обидчиков и руководство, дабы впредь таких ситуаций не повторялось.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:29
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