Анастасию Ендальцеву высмеяли телезрители «Дома-2» за дырявую обувь

«Ой, а кто же говорил, что у меня так много лабутенов? Что уже одни заносила до дыр? Смешно смотреть и слушать!!!», «У них там, в том дурдоме, наверное одни красные туфли на всю женскую спальню. Носят их по очереди!!!», «Ендальцева, а как же шикарная и роскошная жизнь за Периметром? Головокружительный успех? Позор тебе, Настя, а не успех и богатство!!! Запомни, любой обман рано или поздно раскроется!!!», - продолжают активно писать телезрители «Дома-2» в Сети.

«Кто женщин украшает, тот и укрощает!!!», - неоднократно заявляла Анастасия Ендальцева у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что Анастасия с первого дня нахождения в Периметре позиционировала себя, как очень богатую и успешную девушку. Тем не менее, телезрители проекта никогда не верили Ендальцевой, и, как выяснилось, не просто так.Телезрителям «Дома-2» с самого начала казалось, что разговоры Анастасии Ендальцевой о дорогостоящих курортах и дизайнерских вещах являются ни чем иным, как пустыми рассказами. По всей видимости, поклонники реалити были правы, ведь «успешную и богатую» Настю заметили в дырявых туфлях.Фолловеры тут же обратили внимание на сношенные туфли скандальной участницы «Дома-2» во время одного из последних эфиров. И если до недавнего времени преданные поклонники телепроекта относились к Анастасии и ее рассказам о Сан-Тропе и Куршевеле с недоверием, то на сегодняшний день стали прямо-таки в открытую посмеиваться над Ендальцевой.Стоит напомнить, что когда Анастасия Ендальцева появилась в Периметре, девушка тут же принялась утверждать, что будет строить отношения только с тем мужчиной, у которого будет больше всего денег и возможностей. В Сети даже не единожды появлялись слухи о том, что вне Поляны девушка ведет весьма активную жизнь.Нужно сказать, что после того, как Мондезир Свет-Амур покинул «Дом-2» девушка не стала долго страдать и практически сразу же начала проявлять симпатию к Андрею Шабарину. На данный момент телезрители реалити-шоу уверены, что только толщина кошелька Шабарина привлекла Настю.