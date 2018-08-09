Задержанного в США россиянина Евгения Никулина проверят психиатры

Евгения Никулина американские власти обвиняют в хакерстве. Не так давно спецслужбы страны экстрадировали его из Чехии. Адвокаты россиянина намерены провести детальное психиатрическое обследование обвиняемого, для чего направили запрос в соответствующие органы. По словам представителя защиты, их цель – сыграть на опережение: судья на последнем заседании выказал намерение провести подобное обследование со своей стороны. Но для Никулина будет лучше, если инициатива подобного мероприятия будет исходить от его адвокатов. Помимо этого, адвокат уточнил, что их подзащитный в настоящее время проявляет апатию, уклоняется от ответов. Возможно, это последствия того, что подозреваемого держали в Чехии на протяжении нескольких дней в психлечебнице и давали там сильные психотропные средства.По мнению Анны, подруги подозреваемого, его такое состояние обусловлено тем, что Евгения круглосуточно содержат в камере-одиночке.В начале октября 2016 года Евгения Никулина задержали на территории Чехии. Спустя время на него стали «претендовать» российские и американские власти, обвиняя россиянина во взломе компьютерных систем и краже личных данных, а также в хищении посредством интернета около 3 500 долларов.