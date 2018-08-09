Зрители «Дома-2» в ужасе от того, как Ольга Рапунцель носит на руках свою 4-месячную дочь
Зрители телепроекта «Дом-2» заметили, что последние несколько дней ни один эфир не обходится без активного участия Ольги Рапунцель. Причем пока она всячески пытается наладить отношения между младшей сестрой и Ильей Яббаровым, ее собственное нормальное общение с родственниками находится под угрозой.
Однако, судя по всему, саму молодую мамочку такое положение дел не особо волнует. Во всяком случае, хейтеры уверены, что в преддверии начала конкурса «Человек года» девушка готова на все, чтобы занимать максимум эфирного времени.
А вот о своей четырехмесячной дочери Оля совсем забыла. Поклонники реалити-шоу неоднократно обращали внимание на то, что участница настолько сильно увлечена происходящими в ее семье событиями, что иногда кричит прямо с малышкой на руках.
А недавние кадры, которые показали в эфирах, и вовсе привели большую половину зрителей в шок, ведь Рапунцель до сих пор не научилась держать свою дочь на руках.
Так, в Сети появился скриншот с одного из выпусков, на котором молодая мама держала маленькую Василису так, что та чудом не выпала у нее из рук. Сама же Оля в это время увлеченно беседовала со своей мамой на тему Алены Савкиной и ее отношению к Илье.
По мнению фанатов телестройки, Рапунцель необходимо в срочном порядке отправлять за ворота, чтобы она больше не вмешивалась в отношения своей сестры, а всецело занималась дочерью, которой очень необходимо внимание мамы.
Однако, судя по всему, саму молодую мамочку такое положение дел не особо волнует. Во всяком случае, хейтеры уверены, что в преддверии начала конкурса «Человек года» девушка готова на все, чтобы занимать максимум эфирного времени.
А вот о своей четырехмесячной дочери Оля совсем забыла. Поклонники реалити-шоу неоднократно обращали внимание на то, что участница настолько сильно увлечена происходящими в ее семье событиями, что иногда кричит прямо с малышкой на руках.
А недавние кадры, которые показали в эфирах, и вовсе привели большую половину зрителей в шок, ведь Рапунцель до сих пор не научилась держать свою дочь на руках.
Так, в Сети появился скриншот с одного из выпусков, на котором молодая мама держала маленькую Василису так, что та чудом не выпала у нее из рук. Сама же Оля в это время увлеченно беседовала со своей мамой на тему Алены Савкиной и ее отношению к Илье.
По мнению фанатов телестройки, Рапунцель необходимо в срочном порядке отправлять за ворота, чтобы она больше не вмешивалась в отношения своей сестры, а всецело занималась дочерью, которой очень необходимо внимание мамы.