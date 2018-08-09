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Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад Виктории Романец

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон жестко прокомментировала слова Виктории Романец, сказанные в адрес тех пар на проекте, у которых есть дети.

Не так давно Романец заявила, что все участницы «Дома-2», у которых есть дети, на самом деле не планировали становиться мамами, а всего-навсего «залетели». Пользователям остается лишь догадываться, какую цель преследовала девушка, высказав такую мысль.

Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад Виктории Романец

Правда на эти слова почти сразу же ответила Тата Блюменкранц. Она отметила, что слова Виктории ее совсем не обидели, так как Романец несчастная женщина, ведь та, кто будет счастлива в жизни, не станет проявлять злобу и негатив по отношению к другим.

Тата добавила, что по какой бы причине ее ребенок не появился на свет, она все равно будет его любить, так как его рождение стало самым лучшим событием в жизни. Ведь теперь у Абрамсон есть смысл жизни, поэтому ей не нужно никому ничего доказывать, в отличие от Романец.

Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад Виктории Романец

Пользователи согласились со словами Блюменкранц, добавив, что со стороны Виктории было некрасиво так высказываться в адрес участниц «Дома-2». Однако Тата достойно смогла ответить на дерзкий выпад Романец.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:32
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