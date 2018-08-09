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Тимати снова подверг дочь опасности

Известнейший рэп-музыкант Тимати в очередной раз подверг свою единственную наследницу Алису опасности, прокатив 4-летнюю девочку на флайборде.

Ни для кого из преданных поклонников прославленного российского артиста Тимати не является секретом то, что три дня назад певец в компании своей любимой дочери Алисы, мамы Симоны и невесты Анастасии Решетовой отправился отдыхать в теплые страны.

Тимати снова подверг дочь опасности


Звездное семейство уехало отдыхать к мору на частном самолете, однако и поселились знаменитости не в обычной гостинице или отеле, а на шикарной белоснежной яхте Тимати.

Во время одного из первых дней отпуска 4-летней Алисе посчастливилось увидеть, как ее звездный папа катается на флайборде. Отметим, что флайборд является экстремальным видом спорта, представляющий собой полеты на специальной доске.

Конечно же, что наследнице Тимати захотелось испробовать, что это такое флайборд. Стоит подчеркнуть, что рэп-музыкант и его мама Симона стараются не ограничивать 4-летнюю Алису от экстремальных развлечений. Даже наоборот, им нравится само понимание того, что малышка в результате вырастит бесстрашной и невероятно смелой девочкой.

Тимати снова подверг дочь опасности


Вероятней всего, что именно поэтому 4-летняя наследница Тимати уже не единожды становилась на дочку для серфинга и пыталась поймать волну, а также летала в аэротрубе и так далее.

Вот только теперь на «счету» у 4-летней Алисы еще и флайборд. Конечно же, что одну дочь Тимати на пустил на доску, однако прокатить согласился с удовольствием. Нужно сказать, что подобному экстремальному виду спорта музыкант отдает предпочтение уже не первый сезон и именно поэтому знаменитости уже удалось полностью освоить этот «транспорт».

По всей видимости, что уверенность в себе и в своих силах и стала причиной того, что Тимати решил полетать на флайборде вместе с наследницей. На 4-летней Алисе, как видно из фотографий рэпера, надет спасательный жилет. А радости на лице малышки нет предела.

Тимати снова подверг дочь опасности


Стоит подчеркнуть, что рэп-музыканта тут же принялось осуждать огромнейшее количество недоброжелателей. Некоторые заявили, что Тимати подвергает опасности свою единственную дочь, а кое-кто даже поинтересовался куда смотрит и чем занимается мать певца в то время, когда ее сын настолько экстремально проводит время с 4-летней малышкой.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:34
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