Эксперты обнаружили уязвимость в Telegram

Уязвимость была найдена программистами Центра исследований легитимности, а также политического протеста. Их разработка позволит правоохранительным органам устанавливать личность пользователя, запросив информацию об абоненте у оператора связи. Данную систему авторы назвали «Криптоскан». Общий принцип работы данной программы заключается в том, что программа в Telegram направляет запрос, который содержит имя пользователя. При этом приложение выдаёт недостающую информацию: имя, фамилию, ID, номер телефона. Эксперимент показал, что в данном случае совпал только номер телефона. Евгений Венедиктов, являющийся главой НКО, рассказал журналистам, что его организация приступила уже к поиску пользователей по запросу ФСБ и МВД.Таганский районный суд Москвы в апреле постановил заблокировать в РФ Telegram. Решение связано с отказом руководства популярного мессенджера предоставить спецслужбам России ключи шифрования для пользовательской переписки.