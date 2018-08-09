NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора

Международное агентство NASA на своей странице в Instagram опубликовало снимок «новорожденного» урагана Гектора, который образовался 8 августа. Сейчас ураган, набирая силу, двигается к Гавайским островам. В связи с его приближением, населению островов рекомендовано ознакомиться с правилами поведения во время урагана.В настоящее время на станции МКС в лаборатории микрогравитации трудятся 6 человек – вместе с лабораторией они вращаются вокруг нашей планеты со скоростью 17,5 тысяч миль в час. Астронавты занимаются исследованиями, которые станут полезными при полете людей к далеким планетам Солнечной системы, а также принесут пользу на Земле.