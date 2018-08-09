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NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора

Агентство NASA опубликовало снимок, показывающий, как ураган Гектор выглядит из космоса. Астронавт Рикки Арнольд сделал его прямо со станции МКС.

NASA опубликовало фото из космоса урагана Гектора


Международное агентство NASA на своей странице в Instagram опубликовало снимок «новорожденного» урагана Гектора, который образовался 8 августа. Сейчас ураган, набирая силу, двигается к Гавайским островам. В связи с его приближением, населению островов рекомендовано ознакомиться с правилами поведения во время урагана.

В настоящее время на станции МКС в лаборатории микрогравитации трудятся 6 человек – вместе с лабораторией они вращаются вокруг нашей планеты со скоростью 17,5 тысяч миль в час. Астронавты занимаются исследованиями, которые станут полезными при полете людей к далеким планетам Солнечной системы, а также принесут пользу на Земле.

 
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Наука
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 11:20
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