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Ученые заявили, что человек склонен необъективно оценивать действия окружающих

Британские исследователи установили, что в основном человек склонен весьма негативно оценивать действия окружающих. Люди, большего всего, готовы полагаться на свои ожидания, чем на факты.

Ученые заявили, что человек склонен необъективно оценивать действия окружающих

Исследование было проведено психологами из Аризонского университета, в нем участвовало 85 человек. Респондентам предложили посмотреть различные видеоролики, в которых рука человека приближалась к яблоку. В одном из таких видео на пути к цели находилось препятствие и в связи с этим рука начинала двигаться по другой траектории, чтобы приблизиться к яблоку. В другом случае, эти препятствия отсутствовали. Примерно в середине видеоролик отключался, после чего испытуемых спрашивали, где рука находилась в последний момент.

Результаты проведенного исследования показали, что при оценке неэффективной траектории респонденты всегда пытались ее улучшить путем изменения движения руки. Британские ученые сделали вывод, что люди, оценивая действия окружающих, полагаются на то, что оно должно быть выполнено практически идеально.

Исследователи уверяют, что этот механизм поможет объяснить, почему люди в целом склоны додумывать намерения и эмоции других. Ученые сделали вывод, что люди не умеют радоваться простым вещам.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:00
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