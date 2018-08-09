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Беременная Рапунцель переживает разрыв с возлюбленным

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель-младшая переживает разрыв отношений с Ильей Яббаровым.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что жизнь одной из самой яркой парочки «Дома-2» Алены Рапунцель-младшей и Ильи Яббарова похожа на бразильский телесериал, в котором постоянно кипят серьезные скандалы и нешуточные страсти.

Беременная Рапунцель переживает разрыв с возлюбленным


Возлюбленные, которые через несколько месяцев станут счастливыми родителями, то и дело скандалят и не могут определиться – они вместе или же нет. По словам 21-летней Алены, она уже подготовила себя к тому, что будет заниматься воспитанием своего малыша в одиночку. Оказывается, что девушка уверена, что малыш не станет той преградой, которая может помешать ей отыскать того единственного.

На днях Алена Рапунцель-младшая и Илья Яббаров заявили, что поставили жирную точку в своих отношениях. Длинноволосая красавица даже добавила, что приготовила себя к новой свободной жизни, в которой она обязательно станет счастливой не только мамой, но и женщиной.

Беременная Рапунцель переживает разрыв с возлюбленным

«Все осталось позади. Спасибо моей родной маме за то, что рядом. Знаю, что я нормальная девчонка и могу любить искренне и по-настоящему, а главное для меня - это верность. У меня есть сейчас мой смысл жизни, данный мне Богом. В общем, у меня все сейчас хорошо. Спасибо за это тем, кто рядом», - написала Алена Рапунцель-младшая у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Как бы то ни было, но многочисленные телезрители «Дома-2» верят в том, что совсем скоро парочка одумается и еще помирится, как это было не единожды ранее. Стоит отметить, что после измены Алена настолько закрылась в себе, что заявила, что больше никогда не хочет видеть Илью. Однако у мужчины удалось отыскать методы, с помощью которых он вымолил у девушки прощение.

Следует вспомнить неожиданный сюрприз Ильи Яббарова Алене Рапунцель-младшей, когда он украсил всю комнату воздушными шариками, на которых были изображены их фотографии, выложил лепестками роз на полу сердце и подарил возлюбленной красивое золотое колечко.

Беременная Рапунцель переживает разрыв с возлюбленным

Нужно сказать, что Илья Яббаров уверен, что ему удастся не только помириться с Аленой Рапунцель-младшей, но и вернуть ее. Вчера мужчина даже попросил помощи у других участников «Дома-2», чтобы те помогли ему обдумать, как правильно вернуть длинноволосую красавицу.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:13
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