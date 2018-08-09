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В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре росгвардейца

8 августа четыре сотрудника Росгвардии погибли, сорвавшись с огромной высоты в горах Кабардино-Балкарии.

В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре росгвардейца


Представители Росгвардии подтвердили смерть своих четырех сотрудников.В тот трагический день росгвардейцы выполняли восхождение на гору. На леднике Межерги на высоте 4 с половиной километров связка альпинистов из четырех человек сорвалась вниз. Никто из них не выжил. С группой был инструктор, которому удалось остаться в живых.

По сведениям, полученным от информированных источников, известно, что погибших росгвардейцев спустят на оптимальную для авиаэвакуации высоту, откуда их тела заберут спецбортом экстренных служб.

 
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Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:45
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