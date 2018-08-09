В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре росгвардейца
8 августа четыре сотрудника Росгвардии погибли, сорвавшись с огромной высоты в горах Кабардино-Балкарии.
Представители Росгвардии подтвердили смерть своих четырех сотрудников.В тот трагический день росгвардейцы выполняли восхождение на гору. На леднике Межерги на высоте 4 с половиной километров связка альпинистов из четырех человек сорвалась вниз. Никто из них не выжил. С группой был инструктор, которому удалось остаться в живых.
По сведениям, полученным от информированных источников, известно, что погибших росгвардейцев спустят на оптимальную для авиаэвакуации высоту, откуда их тела заберут спецбортом экстренных служб.
Представители Росгвардии подтвердили смерть своих четырех сотрудников.В тот трагический день росгвардейцы выполняли восхождение на гору. На леднике Межерги на высоте 4 с половиной километров связка альпинистов из четырех человек сорвалась вниз. Никто из них не выжил. С группой был инструктор, которому удалось остаться в живых.
По сведениям, полученным от информированных источников, известно, что погибших росгвардейцев спустят на оптимальную для авиаэвакуации высоту, откуда их тела заберут спецбортом экстренных служб.
Общество / Происшествия
Добавил: Морозова Виктория Сегодня, 10:45