В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре росгвардейца

Представители Росгвардии подтвердили смерть своих четырех сотрудников.В тот трагический день росгвардейцы выполняли восхождение на гору. На леднике Межерги на высоте 4 с половиной километров связка альпинистов из четырех человек сорвалась вниз. Никто из них не выжил. С группой был инструктор, которому удалось остаться в живых.По сведениям, полученным от информированных источников, известно, что погибших росгвардейцев спустят на оптимальную для авиаэвакуации высоту, откуда их тела заберут спецбортом экстренных служб.