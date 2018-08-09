Сергей Шнуров заступился за Монеточку, оскорбленную Земфирой

«Монеточка - отличные тексты. Нормально выглядит. Но голос омерзительный. Вокальный тембр - тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример - Жанна Агузарова», - не так давно написала Земфира.

«Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал, у нее гармония украдена у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная. А по поводу наезда Земфиры на всю эту молодежь - тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь!», - написал Сергей Шнуров.

«Ничего серьезней и интересней, чем Пугачева, ни советская, ни постсоветская эстрада не породила. Я подробно знаком с ее творчеством, разбираюсь, так сказать, в Алле Пугачевой и регулярно ее переслушиваю с 70-х годов. «Бубен шамана», «Ты на свете есть», «Айсберг» - мои самые любимые», - закончил свой пост один из самых скандальных музыкантов России Сергей Шнуров.

Новоиспеченной певице Монеточке, по всей видимости, нужно с чистой совестью начинать благодарить Земфиру за то, что она нелицеприятно высказалась в адрес ее музыкального творчества. Ведь на сегодняшний день только ленивый не обсуждает музыку и концерты 20-летней начинающей исполнительницы.На данный момент буквально каждый, кто слышит о скандале в центре которого оказалась Земфира и Монеточка, спешит прослушать хиты юной певицы, чтобы хоть немного иметь представление о ком идет речь.Сейчас Монеточка может похвастаться огромным количеством поклонников, среди которых довольно много и звезд, выражающих свое желание заступиться за юную исполнительницу – и не только перед Земфирой, но и перед большим количеством недоброжелателей.Следует вспомнить, что именно написала Земфира у себя на страничке в социальной сети Инстаграм о новоиспеченной певице Монеточке.Нужно сказать, что довольно неожиданным стало то, что заявления своей коллеги решил прокомментировать и эпатажный музыкант Сергей Шнуров. Певец опубликовал в личном инста-блоге пост, а котором заявил, что считает Монеточку «прикольной».Кроме того, музыкант решил в очередной раз выразить свое уважение и любовь к музыкальному творчеству Аллы Пугачевой.