Ученые выяснили, что синий свет вредит глазам, вызывая изменения в сетчатке

Данное открытие было сделано группой учёных, которые обнаружили механизм, приводящий к возрастной макулярной дегенерации. Такое заболевание является одной из самых ведущих причин слепоты. Линза и глазная роговица постоянно подвергаются воздействию синего цвета и они просто не способны блокировать его или отражать. Специалистам хорошо известно, что синий цвет повреждает сетчатку и очень сильно вредит зрению.Исследователи надеются, что им удастся создать терапию, которая поможет замедлить необратимые изменения желтого пятна. Макулярная дегенерация происходит вследствие гибели фоторецепторных клеток сетчатки глаза.Специалисты уверяют, что если человек не хочет полностью ослепнуть, необходимо постоянное снабжение молекул сетчатки. Специальные рецепторы производятся в глазу, но они бесполезны без новых клеток. Синий свет от цифровых устройств заставляет сетчатку инициировать реакции, которые вызывают образование вредных молекул.