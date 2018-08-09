Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла замуж
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова похвасталась в Instagram, что вышла замуж. Она воспитывает двух детей от разных отцов, но в официальном браке никогда не была.
Свадебная церемония прошла на побережье Средиземного моря.
Накануне в Instagram появилось фото Юлии Волково в свадебном платье. Улыбчивая молодая женщина буквально прыгает от счастья, держа в руках большой букет красных роз. Комментируя снимок, певица призналась: «Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все!».
В ответ такому заявлению послышались восторженные отклик преданных поклонников, которые принялись забрасывать Юлию Волкову поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями.
Но сама экс-татушка продолжает хранить молчание и не торопится делиться подробностями своей личной жизни. Известно лишь, что до свадьбы она два года встречалась с новым избранником, а разговор о свадьбе зашел около года назад.
Свадебная церемония прошла на побережье Средиземного моря.
Накануне в Instagram появилось фото Юлии Волково в свадебном платье. Улыбчивая молодая женщина буквально прыгает от счастья, держа в руках большой букет красных роз. Комментируя снимок, певица призналась: «Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все!».
В ответ такому заявлению послышались восторженные отклик преданных поклонников, которые принялись забрасывать Юлию Волкову поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями.
«Юленька, поздравляю от всей души!!! Будь счастлива, цветочек», «Поздравляю. Кто он счастливец?», «Юлия, Вы прекрасны!!! Счастье видеть Вас красивой и счастливой!!!», «Я так понимаю Юля вышла замуж за турка в Алании», - пишут в Сети.
Но сама экс-татушка продолжает хранить молчание и не торопится делиться подробностями своей личной жизни. Известно лишь, что до свадьбы она два года встречалась с новым избранником, а разговор о свадьбе зашел около года назад.
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:10