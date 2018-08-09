АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.82 USD 63.60
Курс валют на 09.08.2018

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла замуж

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова похвасталась в Instagram, что вышла замуж. Она воспитывает двух детей от разных отцов, но в официальном браке никогда не была.

Свадебная церемония прошла на побережье Средиземного моря.

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла замуж

Накануне в Instagram появилось фото Юлии Волково в свадебном платье. Улыбчивая молодая женщина буквально прыгает от счастья, держа в руках большой букет красных роз. Комментируя снимок, певица призналась: «Теперь я точно знаю, что мечты сбываются! Спасибо, Боженька, за все!».

В ответ такому заявлению послышались восторженные отклик преданных поклонников, которые принялись забрасывать Юлию Волкову поздравлениями и самыми теплыми пожеланиями.

«Юленька, поздравляю от всей души!!! Будь счастлива, цветочек», «Поздравляю. Кто он счастливец?», «Юлия, Вы прекрасны!!! Счастье видеть Вас красивой и счастливой!!!», «Я так понимаю Юля вышла замуж за турка в Алании», - пишут в Сети.

Но сама экс-татушка продолжает хранить молчание и не торопится делиться подробностями своей личной жизни. Известно лишь, что до свадьбы она два года встречалась с новым избранником, а разговор о свадьбе зашел около года назад.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 10:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты обнаружили уязвимость в Telegram
Ученые заявили, что человек склонен необъективно
В горах Кабардино-Балкарии погибли четыре
Тимати снова подверг дочь опасности
Тата Абрамсон резко ответила на дерзкий выпад
В США ФБРовцы задержали нескольких россиян
Ученые выяснили, что синий свет вредит глазам,
Беременная Рапунцель переживает разрыв с
Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова впервые вышла
Сергей Шнуров заступился за Монеточку,
Стелла Маккартни рассказала про создание
«Ужас!»: Яна Рудковская приняла участие во
Метод распыления аэрозольных частиц оказался не
Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели
Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием
Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры
«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения
В США задержан исламистский проповедник,
Елена Летучая продемонстрировала стройную фигуру
Марго Овсянникова за Периметром может стать
Регина Тодоренко показала в Instagram беременный
Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала
Доренко назвал Юрия Дудя «дедом Пропердыкиным» за
Виктория Боня окончательно опозорилась как
В жизни Валентина Гафта любой день может стать
Путин и Медведев поздравили Юлия Гусмана с
Хейтеры заявили, что «перезагрузка» только
НТВ покажет российскую адаптацию корейского
В Италии турист заплатит 1000 евро за вывоз песка
Российские журналисты обвинили греческих
Просмотреть все новости