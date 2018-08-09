«Ужас!»: Яна Рудковская приняла участие во флешмобе «Падающие звезды», чем шокировала хейтеров

«Яночка, обожаю Вас! Вы просто чудо! Смотрю на Вас и вдохновляюсь!», «Очень часто захожу на Ваш микроблог и еще ни разу не разочаровалась! Вы просто невероятной красоты и юмора женщина!!!», «Хаха..Очень крутая фотография!!! Не ожидала, конечно же, от Вас такого, но Вы очень порадовали! Сразу видно, что идете в ногу с молодежью!! Так держать!!!», - продолжают писать верные фанаты Яны Рудковской в Сети.

Несколько часов назад Яна Рудковская опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, которым, как оказалось, знаменитость передала эстафету другим звездам российского шоу-бизнеса. Стоит подчеркнуть, что многочисленные пользователи Сети позабыли, а некоторые и не знали, о флешмобе, поэтому назвали публикацию продюсера «ужасной».Ни для кого не является секретом, что в последнее время в социальных сетях все больше и больше набирает популярности флешмоб, который получил довольно интересное название – «Падающие звезды» (#fallingstars2018). Суть данного флешмоба в том, чтобы разместить в личном микроблоге фотографию, на которой та или иная знаменитость будто бы «сваливается» откуда-то и куда бы то ни было.Как можно наблюдать, в подобном флешмобе решила принять участие и Яна Рудковская. Считанные часы назад знаменитость разместила в личном инста-блоге снимок, на котором она запечатлена якобы упавшей с лестницы на яхте.Музыкальный продюсер рассказала верным фанатам, что приняла подобный образом вызов от Елены Перминовой, а также подчеркнула, что передает эстафеты таким знаменитостям, как Ольга Бузова, Дмитрий Билан, Светлана Лобода, Филипп Киркоров и многим другим.Стоит подчеркнуть, что преданные поклонники популярнейшей телеведущей и музыкального продюсера восприняли весьма неоднозначно свежую публикацию своей любимицы. Некоторые принялись вовсю заявлять, что не понимают, над чем тут веселиться и смеяться, а кое-кто и вовсе отметили, что фотография просто «ужасная».Как бы то ни было, но многочисленным пользователям социальной сети Инстаграм новая фотопубликация Яны Рудковской понравилась, ведь за считанные часы снимок набрал больше 50 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев.