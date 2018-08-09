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Стелла Маккартни рассказала про создание свадебного платья Меган Маркл

Известный британский модельер Стелла Маккартни поделилась подробностями о том, как создавалось свадебное платье Меган Маркл.

Стелла Маккартни рассказала про создание свадебного платья Меган Маркл

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стало одним из главных светских событий 2018 года. Платье новобрачной выглядело таким эффектным, что многие заинтересовались автором его дизайна, имя которого скрывалось до самого последнего момента.

Новая королевская невестка продемонстрировала элегантность и тонкий вкус, появившись на своей свадьбе в длинном белом платье, лишенном кружев, лент, страз и прочих излишеств. Стильный образ удачно дополнила небольшая диадема и фата с изящной вышивкой по краю.

Стелла Маккартни рассказала про создание свадебного платья Меган Маркл

Этот наряд от Клер Уэйт Келлер обошелся с 100 тысяч фунтов или около 135 тысяч долларов. А второе свадебное платье, в котором Меган Маркл появилась вечером, было создано усилиями Стеллы Маккартни.

По словам дочери знаменитого Пола Маккартни, работая над созданием свадебного наряда для невесты британского принца, она вложила лучшие качества Меган Маркл, с которой успела даже подружиться.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:50
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