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Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк поделилась подробностями ДТП, которое случилось с ней в минувший вторник. По ее словам, сотрудники ГИБДД встали на сторону водителя, который намеренно исказил ситуацию.

Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием


Накануне Ангелина Вовк в своем Instagram поделилась неприятной новостью. Она стала участницей дорожно-транспортного происшествия. И хотя в аварии пострадавших не оказалось, а повреждения у автомобилей были признаны незначительными, возник вопрос о справедливости взыскания.

«Солгавший нарушитель признан невиновным», - с горечью жалуется своим подписчикам знаменитая телеведущая.

Инцидент случился на перекрестке Дыбенко и Беломорской, на которую Ангелина Вовк и хотела повернуть. Но тут ее машину подрезал другой водитель, который по прибытии сотрудников ГИБДД «нагло врал», как заявила Вовк.

От обиды она отказалась подписывать административный протокол и собралась в ближайшие дни лично поехать и разобраться с ситуацией. Однако, в столичной Госавтоинспекции заявили, что нарушителем, по предварительным данным, является женщина-водитель, которая должна была предоставить другому преимущество на передвижение, но этого не сделала.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:12
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