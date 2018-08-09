Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием
Известная российская телеведущая Ангелина Вовк поделилась подробностями ДТП, которое случилось с ней в минувший вторник. По ее словам, сотрудники ГИБДД встали на сторону водителя, который намеренно исказил ситуацию.
Накануне Ангелина Вовк в своем Instagram поделилась неприятной новостью. Она стала участницей дорожно-транспортного происшествия. И хотя в аварии пострадавших не оказалось, а повреждения у автомобилей были признаны незначительными, возник вопрос о справедливости взыскания.
«Солгавший нарушитель признан невиновным», - с горечью жалуется своим подписчикам знаменитая телеведущая.
Инцидент случился на перекрестке Дыбенко и Беломорской, на которую Ангелина Вовк и хотела повернуть. Но тут ее машину подрезал другой водитель, который по прибытии сотрудников ГИБДД «нагло врал», как заявила Вовк.
От обиды она отказалась подписывать административный протокол и собралась в ближайшие дни лично поехать и разобраться с ситуацией. Однако, в столичной Госавтоинспекции заявили, что нарушителем, по предварительным данным, является женщина-водитель, которая должна была предоставить другому преимущество на передвижение, но этого не сделала.
Накануне Ангелина Вовк в своем Instagram поделилась неприятной новостью. Она стала участницей дорожно-транспортного происшествия. И хотя в аварии пострадавших не оказалось, а повреждения у автомобилей были признаны незначительными, возник вопрос о справедливости взыскания.
«Солгавший нарушитель признан невиновным», - с горечью жалуется своим подписчикам знаменитая телеведущая.
Инцидент случился на перекрестке Дыбенко и Беломорской, на которую Ангелина Вовк и хотела повернуть. Но тут ее машину подрезал другой водитель, который по прибытии сотрудников ГИБДД «нагло врал», как заявила Вовк.
От обиды она отказалась подписывать административный протокол и собралась в ближайшие дни лично поехать и разобраться с ситуацией. Однако, в столичной Госавтоинспекции заявили, что нарушителем, по предварительным данным, является женщина-водитель, которая должна была предоставить другому преимущество на передвижение, но этого не сделала.