Ангелина Вовк рассказала про ДТП со своим участием

Публикация от Ангелина Вовк (@angelina_vovk) 7 Авг 2018 в 8:09 PDT

Накануне Ангелина Вовк в своем Instagram поделилась неприятной новостью. Она стала участницей дорожно-транспортного происшествия. И хотя в аварии пострадавших не оказалось, а повреждения у автомобилей были признаны незначительными, возник вопрос о справедливости взыскания.«Солгавший нарушитель признан невиновным», - с горечью жалуется своим подписчикам знаменитая телеведущая.Инцидент случился на перекрестке Дыбенко и Беломорской, на которую Ангелина Вовк и хотела повернуть. Но тут ее машину подрезал другой водитель, который по прибытии сотрудников ГИБДД «нагло врал», как заявила Вовк.От обиды она отказалась подписывать административный протокол и собралась в ближайшие дни лично поехать и разобраться с ситуацией. Однако, в столичной Госавтоинспекции заявили, что нарушителем, по предварительным данным, является женщина-водитель, которая должна была предоставить другому преимущество на передвижение, но этого не сделала.