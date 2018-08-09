Кукушки научились «подгонять» яйца под размеры гнезд хозяев

Чаще всего глухая кукушка подкладывает яйца пеночкам - маленьким перелетным птицам. Орнитологи провели анализ размеров яиц пеночек из трех различных регионов России, а именно из Дальнего Востока, Урала и Сибири специалисты смогли выяснить, что кукушки умеют подгонять размеры собственных яиц под размеры яиц будущих приемных родителей своего потомства.Весьма интересно, что кукушки подкидывают яйца к похожим не только по окрасу, но и по ширине, которая должна максимально совпадать с шириной яиц других птиц. Таким образом, увеличивается вероятность того, что приемные родители не смогут отличить чужие яйца от собственных и они не смогут избавиться от «подкидышей».Стало ясно, что именно ширина является основным параметром, по которому хозяева гнезд смогут отличить яйца чужих птиц. Физическое состояние птенца глухой кукушки зависит от длины яйца. Для максимальной выживаемости данной птицы наиболее длинные яйца родительницы подкидывают в те семьи, где птенцов выкармливают два родителя.