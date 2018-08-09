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«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко вызвала шок

Звезда одного из самых мистических телепроектов России «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко заявил, что в ситуации, которая сложилась в звездном семействе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, виноваты высшие силы. По словам экстрасенса, на парочку повлияли ретроградные планеты.

Как рассказывает Михаил Филоненко, к следующему месяцу ретроградные планеты станут куда мощнее, а это значит, что влиять на звездные семейства они станут еще сильнее. Экстрасенс предупредил, что в период с третьего по десятое сентября следует ожидать очень много известий о том, что та или иная звездная пара решила развестись.

«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко вызвала шок

«Дело в том, что ретроградные планеты в 2018 году очень сильно влияют на звездное человечество. Было еще очень редкое лунное затмение с присутствием Марса. И его влияние будет продолжаться», - заявил Михаил Филоненко.

Участник «Битвы экстрасенсов» убежден, что критическому и отрицательному влиянию небесных светил можно сопротивляться и противодействовать. Поэтому советует в срочном порядке обращаться уже сейчас к хорошим астрологам.

По мнению Михаила Филоненко, в ситуации Елены Степаненко и Евгения Петросяна, нужно снимать заговор, который был сделан на звездное семейство несколько лет назад и стал той причиной, почему пара развелась.

«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко вызвала шок

«Сами они (Евгений Петросян и Елена Степаненко не смогут. Здесь уже процесс прошел, и маятник уже запустился. На них сделан заговор. Там прямой причины нет. Ни у него нет молодой, ни у нее нет. Нет каких-то причин, что там кто-то есть. Можно им все восстановить», - процитировал экстрасенса Михаила Филоненко портал «Дни.ру».

Стоит напомнить, что о разводе звезд российской эстрады стало известно не так давно, а если быть точнее третьего августа текущего года. Информацию в Сети распространила пресс-служба Хамовнического суда, где на сегодняшний день разбирается исковое заявление о раздела имущества знаменитой парочки.

Знаменательным является тот факт, что Елена Степаненко требует взыскать с Евгения Петросяна больше восьмидесяти процентов от всего, что им удалось нажить за время семейной жизни.

«Это заговор»: Настоящая причина развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко вызвала шок

А на днях в Интернете появилось сообщение, которое еще до сих пор не было официально подтверждено. В нем говорится о том, что 72-летний Евгений Петросян закрутил роман с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:55
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