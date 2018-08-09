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Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели

Школьница Грейс Уортон родилась с синдромом Дауна, однако это ей не мешает строить модельную карьеру. В прошлом году 7-летняя уроженка Чешира подписала контракт с модельным агентством.

Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели


Девочка уже сотрудничала с компаниями Disney и CBeebies, а также она была участницей компании под названием «За шрамами», собрав в Instagram более 1000 последователей. Грейс родилась с синдромом Дауна, но она практически ничем не отличается от здоровых детей. Мама маленькой англичанки отмечает, что её дочь просто влюблена в камеру, а камера любит её.

Шерил – мать Грейс Уортон рассказала, что когда она узнала о том, что её долгожданный ребёнок родится особенным, то плакала сутками и чувствовала себя «потерянной». Однако о прерывании беременности не думала.

По словам матери, Грейс стала более уверенной и очаровательной, после того как стала моделью. Девочка радует своих родителей каждый день, излучая любовь к жизни и позитив.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:20
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