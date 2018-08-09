Школьница с синдромом Дауна строит карьеру модели

Девочка уже сотрудничала с компаниями Disney и CBeebies, а также она была участницей компании под названием «За шрамами», собрав в Instagram более 1000 последователей. Грейс родилась с синдромом Дауна, но она практически ничем не отличается от здоровых детей. Мама маленькой англичанки отмечает, что её дочь просто влюблена в камеру, а камера любит её.Шерил – мать Грейс Уортон рассказала, что когда она узнала о том, что её долгожданный ребёнок родится особенным, то плакала сутками и чувствовала себя «потерянной». Однако о прерывании беременности не думала.По словам матери, Грейс стала более уверенной и очаровательной, после того как стала моделью. Девочка радует своих родителей каждый день, излучая любовь к жизни и позитив.