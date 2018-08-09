В США задержан исламистский проповедник, тренировавший детей для нападения на школы

Поводом для разбирательств стало обнаружение самодельной «базы», на которой находились одиннадцать детей возрастом от года до пятнадцати лет. Подопечные Ваххаджа находились с истощенном состоянии, при этом пятеро самых старших из них обучались стрельбе на штурмовой винтовке.Задержанный проповедник признался, что лично готовил детей с целью организации масштабной бойни, как это было в школах «Колумбайн» и «Сэнди Хук». Вместе с ним в поле зрения полиции попали еще двое мужчин, которых обвинили в жестоком обращении с детьми.Также СМИ сообщают, что на территории «базы» были обнаружены останки четырехлетнего ребенка, предположительно, сына Вахханджа, который с конца 2017 года числился пропавшим без вести.