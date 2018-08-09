Марго Овсянникова за Периметром может стать тележурналисткой

По мнению фанатов телестройки, многие из ее участников вполне не безнадежны и обладают творческими талантами.Поклонники «Дом-2» начали с Марго Овсянниковой, которой недавно сделал предложение руки и сердца эпатажный Артем Сорока.Зрители считают, что ее внешность, образование и стремление поучаствовать в различных конкурсах вполне могло бы приходиться на сцене, но ей не присуща нахрапистость и подлость, как другим представителям шоу-бизнеса, что снижает шансы выживание в этой сфере.Поэтому одной из самых реальных перспектив Овсянников зрители считают тележурналистику. Помимо этого умение Марго ладить с проблемными людьми, говорит о ее шансах на успех в сфере туризма и гостеприимства.Так что с трудоустройством у Овсянниковой за пределам шоу проблем не должно возникнуть, уверены фанаты «Дом-2».