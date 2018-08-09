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Марго Овсянникова за Периметром может стать тележурналисткой

Зрители самого известного молодежного реалити-шоу предположили, кем могли бы стать участники «Дом-2» за Периметром.

По мнению фанатов телестройки, многие из ее участников вполне не безнадежны и обладают творческими талантами.

Марго Овсянникова за Периметром может стать тележурналисткой

Поклонники «Дом-2» начали с Марго Овсянниковой, которой недавно сделал предложение руки и сердца эпатажный Артем Сорока.

Зрители считают, что ее внешность, образование и стремление поучаствовать в различных конкурсах вполне могло бы приходиться на сцене, но ей не присуща нахрапистость и подлость, как другим представителям шоу-бизнеса, что снижает шансы выживание в этой сфере.

Марго Овсянникова за Периметром может стать тележурналисткой

Поэтому одной из самых реальных перспектив Овсянников зрители считают тележурналистику. Помимо этого умение Марго ладить с проблемными людьми, говорит о ее шансах на успех в сфере туризма и гостеприимства.

Так что с трудоустройством у Овсянниковой за пределам шоу проблем не должно возникнуть, уверены фанаты «Дом-2».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30
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