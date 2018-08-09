Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала новорожденную дочь
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина показала преданным поклонникам новорожденную малышку.
Ни для кого из верных фанатов прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько дней назад, а если быть точнее 20 июля, экс-звезда телепроекта Алена Ашмарина снова стала мамой. У знаменитой участницы телешоу появилась на свет девочка, которую они вместе с любимым супругом Ильей Григоренко назвали Алисой.
Стоит отметить, что на протяжении довольно долгого периода времени Алена и Илья вовсю отказывались показывать своим поклонникам новорожденную дочь. И вот, несколько дней назад, бывшие участники «Дома-2» все-таки решились опубликовать первые фотографии своей малышки в Сеть.
Судя по всему, снимки, которые считанные часы назад появились в личных микроблогах Григоренко и Ашмариной, были сделаны во время выписки Алены и Алисы из перинатального центра.
На сегодняшний день, как удалось выяснить, Ашмарина и Григоренко находятся на седьмом небе от счастья. Новоиспеченные родители стараются проводить с дочерью как можно больше времени. По словам Алены, она очень дорожит тем, что у нее есть на данный момент, но больше всего своей семьей, а также рассказала, как появление детей в ее жизни изменило ее.
Как бы то ни было, но огромнейшее количество поклонников семейства Алены Ашмариной и Ильи Григоренко хорошо помнят то время, когда у парочки не всегда царил покой и полное понимание. Ведь некоторые скандалы доходили до того, что молодой человек даже собирал вещи и уходит от супруги.
Тогда Алена не единожды признавалась своим поклонникам, что очень переживает из-за того, что ее супруг стал очень скрытным и даже рассказывала о моментах, которые зачастую и приводили к тому, что Илья уходил из дома. По словам Ашмариной, для нее является неприемлемым тот факт, когда ее мужчина отказывается давать посмотреть свой телефон.
Ни для кого из верных фанатов прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько дней назад, а если быть точнее 20 июля, экс-звезда телепроекта Алена Ашмарина снова стала мамой. У знаменитой участницы телешоу появилась на свет девочка, которую они вместе с любимым супругом Ильей Григоренко назвали Алисой.
Стоит отметить, что на протяжении довольно долгого периода времени Алена и Илья вовсю отказывались показывать своим поклонникам новорожденную дочь. И вот, несколько дней назад, бывшие участники «Дома-2» все-таки решились опубликовать первые фотографии своей малышки в Сеть.
Судя по всему, снимки, которые считанные часы назад появились в личных микроблогах Григоренко и Ашмариной, были сделаны во время выписки Алены и Алисы из перинатального центра.
«Спасибо всему 70-му роддому! Все прошло легко, и мы очень вам благодарны», - написала под фотографией Алена Ашмарина.
На сегодняшний день, как удалось выяснить, Ашмарина и Григоренко находятся на седьмом небе от счастья. Новоиспеченные родители стараются проводить с дочерью как можно больше времени. По словам Алены, она очень дорожит тем, что у нее есть на данный момент, но больше всего своей семьей, а также рассказала, как появление детей в ее жизни изменило ее.
«И вновь мой мир перевернулся. После появления деток мы меняемся каким-то волшебным образом. Я больше никогда не стану той, которой была раньше! И тот мир, который вошел в мою жизнь, настолько прекрасен, что я не могла даже и представить, что такое возможно! Нет ничего дороже семьи! Нет смысла глубже, нет счастья больше», - восхищенно писала ранее бывшая участница «Дома-2».
Как бы то ни было, но огромнейшее количество поклонников семейства Алены Ашмариной и Ильи Григоренко хорошо помнят то время, когда у парочки не всегда царил покой и полное понимание. Ведь некоторые скандалы доходили до того, что молодой человек даже собирал вещи и уходит от супруги.
Тогда Алена не единожды признавалась своим поклонникам, что очень переживает из-за того, что ее супруг стал очень скрытным и даже рассказывала о моментах, которые зачастую и приводили к тому, что Илья уходил из дома. По словам Ашмариной, для нее является неприемлемым тот факт, когда ее мужчина отказывается давать посмотреть свой телефон.