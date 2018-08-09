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Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала новорожденную дочь

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина показала преданным поклонникам новорожденную малышку.

Ни для кого из верных фанатов прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что несколько дней назад, а если быть точнее 20 июля, экс-звезда телепроекта Алена Ашмарина снова стала мамой. У знаменитой участницы телешоу появилась на свет девочка, которую они вместе с любимым супругом Ильей Григоренко назвали Алисой.

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала новорожденную дочь

Стоит отметить, что на протяжении довольно долгого периода времени Алена и Илья вовсю отказывались показывать своим поклонникам новорожденную дочь. И вот, несколько дней назад, бывшие участники «Дома-2» все-таки решились опубликовать первые фотографии своей малышки в Сеть.

Судя по всему, снимки, которые считанные часы назад появились в личных микроблогах Григоренко и Ашмариной, были сделаны во время выписки Алены и Алисы из перинатального центра.

«Спасибо всему 70-му роддому! Все прошло легко, и мы очень вам благодарны», - написала под фотографией Алена Ашмарина.


Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала новорожденную дочь

На сегодняшний день, как удалось выяснить, Ашмарина и Григоренко находятся на седьмом небе от счастья. Новоиспеченные родители стараются проводить с дочерью как можно больше времени. По словам Алены, она очень дорожит тем, что у нее есть на данный момент, но больше всего своей семьей, а также рассказала, как появление детей в ее жизни изменило ее.

«И вновь мой мир перевернулся. После появления деток мы меняемся каким-то волшебным образом. Я больше никогда не стану той, которой была раньше! И тот мир, который вошел в мою жизнь, настолько прекрасен, что я не могла даже и представить, что такое возможно! Нет ничего дороже семьи! Нет смысла глубже, нет счастья больше», - восхищенно писала ранее бывшая участница «Дома-2».

Как бы то ни было, но огромнейшее количество поклонников семейства Алены Ашмариной и Ильи Григоренко хорошо помнят то время, когда у парочки не всегда царил покой и полное понимание. Ведь некоторые скандалы доходили до того, что молодой человек даже собирал вещи и уходит от супруги.

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина показала новорожденную дочь

Тогда Алена не единожды признавалась своим поклонникам, что очень переживает из-за того, что ее супруг стал очень скрытным и даже рассказывала о моментах, которые зачастую и приводили к тому, что Илья уходил из дома. По словам Ашмариной, для нее является неприемлемым тот факт, когда ее мужчина отказывается давать посмотреть свой телефон.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27
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