Елена Летучая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

На опубликованном снимке 39-летняя теледива позирует в белоснежном закрытом купальнике, стоя в джакузи, расположенном на пирсе среди бескрайнего лазурного моря. Дополняют образ солнцезащитные очки. Бронзовый загар эффектно контрастирует с белой тканью купального костюма. Свой пост Летучая подписала так: «Перезагрузка в раю».Телеведущая старается придерживаться своего стиля «Снежной королевы», поэтому в её одежде часто присутствуют светлые тона, при этом женственные наряды выгодно подчёркивают её грацию и осанку. Данная фотография вызвала огромный восторг среди поклонников звезды. В комментариях фанаты засыпали Елену Летучую комплиментами.