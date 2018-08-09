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Елена Летучая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

Елена Летучая в Instagram опубликовала фотографию с Мальдивских островов, где она в настоящее время отдыхает. Подписчики поражены идеальной фигурой бывшей ведущей «Ревизорро».

Елена Летучая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике


На опубликованном снимке 39-летняя теледива позирует в белоснежном закрытом купальнике, стоя в джакузи, расположенном на пирсе среди бескрайнего лазурного моря. Дополняют образ солнцезащитные очки. Бронзовый загар эффектно контрастирует с белой тканью купального костюма. Свой пост Летучая подписала так: «Перезагрузка в раю».

Телеведущая старается придерживаться своего стиля «Снежной королевы», поэтому в её одежде часто присутствуют светлые тона, при этом женственные наряды выгодно подчёркивают её грацию и осанку. Данная фотография вызвала огромный восторг среди поклонников звезды. В комментариях фанаты засыпали Елену Летучую комплиментами.

Елена Летучая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:40
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