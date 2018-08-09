Регина Тодоренко показала в Instagram беременный живот

«Ты клевая. И я рада за тебя... Счастья вашей семье с Владом)», «У нее в сторис видео, там живот какой, она в купальнике, киндер 100%!», «Так быстро познакомились и уже ребёнка завели», «Да уже давно ясно и понятно, что в положении она!», - пишут в Сети.



Звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко не скрывает своего «интересного» положения. Она не желает стесняться увеличившейся талии, демонстрируя свою беременность почти на каждом новом снимке.Зная, что недавно Регина получила предложение руки и сердца от Влада Топалова, фанаты прекрасно понимают, что именно эта знаменитость является отцом ребенка. А хейтеры выразили мнение, что он позвал свою девушку замуж только после известия о ее грядущем материнстве.По предположениям поклонников, сок беременности Регины Тодоренко е должен превышать 4-5 месяцев, а значит, новость о появлении на свет наследника или наследницы должна появиться не позднее Нового года.