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Регина Тодоренко показала в Instagram беременный живот

Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко показала в Instagram беременный живот, чем вызвала переполох среди фанатов. Поклонники поспешили поздравить свою любимицу, посылая в ее адрес массу теплых слов.

Регина Тодоренко показала в Instagram беременный живот

Звезда программы «Орел и решка» Регина Тодоренко не скрывает своего «интересного» положения. Она не желает стесняться увеличившейся талии, демонстрируя свою беременность почти на каждом новом снимке.

Зная, что недавно Регина получила предложение руки и сердца от Влада Топалова, фанаты прекрасно понимают, что именно эта знаменитость является отцом ребенка. А хейтеры выразили мнение, что он позвал свою девушку замуж только после известия о ее грядущем материнстве.

По предположениям поклонников, сок беременности Регины Тодоренко е должен превышать 4-5 месяцев, а значит, новость о появлении на свет наследника или наследницы должна появиться не позднее Нового года.

«Ты клевая. И я рада за тебя... Счастья вашей семье с Владом)», «У нее в сторис видео, там живот какой, она в купальнике, киндер 100%!», «Так быстро познакомились и уже ребёнка завели», «Да уже давно ясно и понятно, что в положении она!», - пишут в Сети.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:28
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