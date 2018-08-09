Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки

Именно последний вид деятельности вероятно и составляет основной доход знаменитости, так как все остальное она делает время от времени.Но как заметили пользователи, популярностью платья от Виктории Бони не очень пользуются, из-за чего звезда вынуждена постоянно объявлять скидки на свои модели.Примечательно, что несколько недель назад Виктория предложила модели из своей круизной коллекции со скидкой в 50%, однако теперь их можно приобрести с 60-процентной скидкой.Пользователи со смехом предполагают, что еще через некоторое время «летящие платья» будут выставлены со скидкой уже 70%.Как известно, такой внушительный дисконт могут позволить себе торговцы ширпотребом, но никак не уважаемые дизайнеры.