Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки
Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню знают как журналиста, телеведущую, актрису и даже модельера.
Именно последний вид деятельности вероятно и составляет основной доход знаменитости, так как все остальное она делает время от времени.
Но как заметили пользователи, популярностью платья от Виктории Бони не очень пользуются, из-за чего звезда вынуждена постоянно объявлять скидки на свои модели.
Примечательно, что несколько недель назад Виктория предложила модели из своей круизной коллекции со скидкой в 50%, однако теперь их можно приобрести с 60-процентной скидкой.
Пользователи со смехом предполагают, что еще через некоторое время «летящие платья» будут выставлены со скидкой уже 70%.
Как известно, такой внушительный дисконт могут позволить себе торговцы ширпотребом, но никак не уважаемые дизайнеры.
Именно последний вид деятельности вероятно и составляет основной доход знаменитости, так как все остальное она делает время от времени.
Но как заметили пользователи, популярностью платья от Виктории Бони не очень пользуются, из-за чего звезда вынуждена постоянно объявлять скидки на свои модели.
Примечательно, что несколько недель назад Виктория предложила модели из своей круизной коллекции со скидкой в 50%, однако теперь их можно приобрести с 60-процентной скидкой.
Пользователи со смехом предполагают, что еще через некоторое время «летящие платья» будут выставлены со скидкой уже 70%.
Как известно, такой внушительный дисконт могут позволить себе торговцы ширпотребом, но никак не уважаемые дизайнеры.