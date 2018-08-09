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Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки

Экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню знают как журналиста, телеведущую, актрису и даже модельера.

Именно последний вид деятельности вероятно и составляет основной доход знаменитости, так как все остальное она делает время от времени.

Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки

Но как заметили пользователи, популярностью платья от Виктории Бони не очень пользуются, из-за чего звезда вынуждена постоянно объявлять скидки на свои модели.

Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки

Примечательно, что несколько недель назад Виктория предложила модели из своей круизной коллекции со скидкой в 50%, однако теперь их можно приобрести с 60-процентной скидкой.

Виктория Боня окончательно опозорилась как модельер, объявляя грандиозные скидки

Пользователи со смехом предполагают, что еще через некоторое время «летящие платья» будут выставлены со скидкой уже 70%.

Как известно, такой внушительный дисконт могут позволить себе торговцы ширпотребом, но никак не уважаемые дизайнеры.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:08
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