Доренко назвал Юрия Дудя «дедом Пропердыкиным» за любовь к 90-м годам
Известный блогер Юрий Дудь получил нелестное прозвище от журналиста Сергея Доренко, который раскритиковал его любовь к 90-м годам и назвал «дедом Пропердыкиным из колхоза имени XXII партсъезда».
На днях главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко принял приглашение на авторскую программу «ВДудь». Но после съемок он в резкой форме раскритиковал манеру работы Юрия Дудя, назвав его хорошим парнем, говорящим, «будто дед Пропердыкин».
Также Доренко иронично признался, что во время беседы едва не вывихнул челюсть от скуки и зевоты.
Юрий Дудь обрел широкую популярность за счет своего видеоблога на YouTube, где выходит его программа «ВДудь» с участием выдающихся общественных и культурных деятелей. Среди его гостей был журналист Владимир Познер, а также певица и актриса Елена Перова, которая рассказала подробности гибели своего брата Сергея Супонева и его сына Кирилла.
На днях главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко принял приглашение на авторскую программу «ВДудь». Но после съемок он в резкой форме раскритиковал манеру работы Юрия Дудя, назвав его хорошим парнем, говорящим, «будто дед Пропердыкин».
Также Доренко иронично признался, что во время беседы едва не вывихнул челюсть от скуки и зевоты.
Юрий Дудь обрел широкую популярность за счет своего видеоблога на YouTube, где выходит его программа «ВДудь» с участием выдающихся общественных и культурных деятелей. Среди его гостей был журналист Владимир Познер, а также певица и актриса Елена Перова, которая рассказала подробности гибели своего брата Сергея Супонева и его сына Кирилла.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:13