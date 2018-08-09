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Доренко назвал Юрия Дудя «дедом Пропердыкиным» за любовь к 90-м годам

Известный блогер Юрий Дудь получил нелестное прозвище от журналиста Сергея Доренко, который раскритиковал его любовь к 90-м годам и назвал «дедом Пропердыкиным из колхоза имени XXII партсъезда».

Доренко назвал Юрия Дудя «дедом Пропердыкиным» за любовь к 90-м годам

На днях главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко принял приглашение на авторскую программу «ВДудь». Но после съемок он в резкой форме раскритиковал манеру работы Юрия Дудя, назвав его хорошим парнем, говорящим, «будто дед Пропердыкин».

Также Доренко иронично признался, что во время беседы едва не вывихнул челюсть от скуки и зевоты.

Юрий Дудь обрел широкую популярность за счет своего видеоблога на YouTube, где выходит его программа «ВДудь» с участием выдающихся общественных и культурных деятелей. Среди его гостей был журналист Владимир Познер, а также певица и актриса Елена Перова, которая рассказала подробности гибели своего брата Сергея Супонева и его сына Кирилла.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:13
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