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В жизни Валентина Гафта любой день может стать похоронным

Ольга Остроумова рассказала о состоянии её супруга Валентина Гафта. По её словам, любой день в жизни тяжелобольного артиста может стать похоронным.

В жизни Валентина Гафта любой день может стать похоронным


Недавно Гафту исполнилось 82 года. По словам артиста, он никогда бы не поверил в то, что в таком возрасте сможет оставаться кумиром поколений. Сама цифра для знаменитости звучит пугающе, он считает, что к врачу в таком возрасте обращаться неудобно.

Любой день для актёра может стать похоронным, он это прекрасно понимает, но в то же время не верит, что дожил до такого возраста. Гафта очень обижает то, что время беспощадно, и он не исключение. Количество его выступлений прошлось значительно сократить.

Ольга Остроумова читает стихи Гафта и показывает что нужно исправить. Артист злится и ругается, но после того, как подумает, соглашается с супругой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:05
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