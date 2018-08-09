В жизни Валентина Гафта любой день может стать похоронным

Недавно Гафту исполнилось 82 года. По словам артиста, он никогда бы не поверил в то, что в таком возрасте сможет оставаться кумиром поколений. Сама цифра для знаменитости звучит пугающе, он считает, что к врачу в таком возрасте обращаться неудобно.Любой день для актёра может стать похоронным, он это прекрасно понимает, но в то же время не верит, что дожил до такого возраста. Гафта очень обижает то, что время беспощадно, и он не исключение. Количество его выступлений прошлось значительно сократить.Ольга Остроумова читает стихи Гафта и показывает что нужно исправить. Артист злится и ругается, но после того, как подумает, соглашается с супругой.