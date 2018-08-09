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Хейтеры заявили, что «перезагрузка» только изуродовала Сашу Черно

Накануне появилось известие о завершении «перезагрузки» Саши Черно и первые кадры ее новой внешности.

Хейтеры заявили, что «перезагрузка» только изуродовала Сашу Черно


В Сети появились первые кадры новой Александры, образ которой отличается от прежнего лишь цветом волос. Серьезных результатов в похудении, к сожалению, так никто и не увидел, хотя девушка продолжает хвастаться чуть ли не двадцатью сброшенными килограммами.

Накануне в эфире реалити-шоу Черно показали в особенно отвратительном образе. Хейтеры заявили, что девушка никогда не отличалась красотой, однако преображение только изуродовало ее.

Телезрители «Дома-2» активно обсуждают внешность Александры, которая желает стать красивее с помощью пластических операций и макияжа. Слишком перекаченные губы участницы телестройки на фоне таких же ужасных бровей выглядят очень странно, а еще отвратительнее картину дополняет вымазанный тенями нос, уверены поклонники реалити-шоу.

Отвращения зрителей к Черно увеличивается с каждым днем, и это, к слову, играет ей только на пользу, ведь организаторам нужны такие участники, которые вызывают бурные эмоции.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:55
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