Хейтеры заявили, что «перезагрузка» только изуродовала Сашу Черно

В Сети появились первые кадры новой Александры, образ которой отличается от прежнего лишь цветом волос. Серьезных результатов в похудении, к сожалению, так никто и не увидел, хотя девушка продолжает хвастаться чуть ли не двадцатью сброшенными килограммами.Накануне в эфире реалити-шоу Черно показали в особенно отвратительном образе. Хейтеры заявили, что девушка никогда не отличалась красотой, однако преображение только изуродовало ее.Телезрители «Дома-2» активно обсуждают внешность Александры, которая желает стать красивее с помощью пластических операций и макияжа. Слишком перекаченные губы участницы телестройки на фоне таких же ужасных бровей выглядят очень странно, а еще отвратительнее картину дополняет вымазанный тенями нос, уверены поклонники реалити-шоу.Отвращения зрителей к Черно увеличивается с каждым днем, и это, к слову, играет ей только на пользу, ведь организаторам нужны такие участники, которые вызывают бурные эмоции.