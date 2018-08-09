Никита Турчин предсказал, что сын Алены Савкиной станет банкиром

Участница телепроекта «Дом-2» Алёна Савкина уже несколько месяцев находится в интересном положении. Девушка в ближайшее время готовится стать мамой, однако всерьез переживает из-за отношений с Ильей Яббаровым. На данный момент между молодыми людьми есть разногласия, которые мешают наладить нормальное общение.Илья неоднократно говорил о том, что и Алёна и ребенок будут жить с ним в загородном доме, которые он собирается построить за ближайший год. Сейчас парень занялся поисками участка для строительства, а также копит деньги, чтобы поскорее завершить стройку.Никита Турчин, который не так давно появился на проекте после участия в «Битве Экстрасенсов», решил предсказать будущее ребенка Алёны и Ильи.По словам прорицателя, малыш появится на свет полноценным, однако путь его появления будет довольно проблемным. Турчин также заявил, что у Алёны несомненно будет сын, так как от неё сейчас исходит мужская энергетика.Вдобавок участник телестройки подметил, что наследник в будущем будет работать с цифрами и вероятно его деятельность будет связана с инженерным делом или банками.