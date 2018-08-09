В Италии турист заплатит 1000 евро за вывоз песка с пляжа

Сорокалетний гражданин Италии, проживающий в Великобритании, хотел в качестве сувенира привезти домой бутылку с песком. На севере итальянского острова он наполнил сосуд, здесь это приравнивается к краже, его действия заметили карабинеры и выписали туристу штраф.Ежегодно туристы увозят тонны ценного песка с пляжей Сардинии. Представители организаций по защите окружающей среды и власти Италии считают, что отдыхающие своими действиями наносят вред экологии острова, поэтому и были приняты соответствующие меры.Ранее немецкого туристу выписали административный штраф на сумму 600 евро за то, что он выехал на пляж итальянского острова на автомобиле и застрял в песке.