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В Италии турист заплатит 1000 евро за вывоз песка с пляжа

В Италии оштрафовали туриста на 1000 евро за попытку вынести песок с одного из пляжей Сардинии. Местные власти в прошлом году за подобные действия ввели наказание в виде наложения взысканий в размере от 500 до 3 000 евро.

В Италии турист заплатит 1000 евро за вывоз песка с пляжа


Сорокалетний гражданин Италии, проживающий в Великобритании, хотел в качестве сувенира привезти домой бутылку с песком. На севере итальянского острова он наполнил сосуд, здесь это приравнивается к краже, его действия заметили карабинеры и выписали туристу штраф.

Ежегодно туристы увозят тонны ценного песка с пляжей Сардинии. Представители организаций по защите окружающей среды и власти Италии считают, что отдыхающие своими действиями наносят вред экологии острова, поэтому и были приняты соответствующие меры.

Ранее немецкого туристу выписали административный штраф на сумму 600 евро за то, что он выехал на пляж итальянского острова на автомобиле и застрял в песке.

 
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В мире / Общество
Добавил: Алина Сегодня, 07:45
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