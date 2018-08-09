Илья Яббаров хочет отправить тещу домой

До недавнего времени мама Яны Савкиной и Илья Яббаров находили общий язык. Женщина хорошо относилась к будущему супругу своей младшей дочери, в отличие от зятя Дмитрия Дмитренко, который абсолютно ей не нравится.Однако по мере ухудшения отношений Алёны и Ильи, Татьяна Владимировна постепенно стала отдаляться от Яббарова, что привело к скандалам. Женщина выбрала сторону своей дочери, сделав Илью виноватым, вот только парень не хочет с этим мириться.Исходя из анонса будущего эфира, наш герой пообещал поставить будущую жену и тещу на место. Яббаров рассказал в беседке с Андреем Шабариным, что если захочет, хоть завтра отправит Татьяну Владимировну с Алёной домой во Владивосток, или же наоборот не даст им это сделать.