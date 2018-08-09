Российские журналисты обвинили греческих болельщиков в нападении
Российские журналисты обвинили в нападении болельщиков греческой футбольной команды ПАОК. Как пишет издание Sport24, представители прессы подверглись атаке перед началом первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встречался столичный «Спартак» и ПАОК.
Греческие фанаты ворвались в ложу для прессы и несколько раз ударили россиян по лицу. Полиция оперативно задержала нападавших и приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Согласно первым свидетельским показаниям со стороны греческих фанатов, российские журналисты спровоцировали ситуацию, когда кто-то из них показал оскорбительный жест.
Что касается матча, то московский «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Но даже после поражения россиян болельщики ПАОКа не оставляли попыток нападения на сотрудников российской прессы.
Греческие фанаты ворвались в ложу для прессы и несколько раз ударили россиян по лицу. Полиция оперативно задержала нападавших и приступила к расследованию обстоятельств происшествия.
Согласно первым свидетельским показаниям со стороны греческих фанатов, российские журналисты спровоцировали ситуацию, когда кто-то из них показал оскорбительный жест.
Что касается матча, то московский «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Но даже после поражения россиян болельщики ПАОКа не оставляли попыток нападения на сотрудников российской прессы.
Спорт
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:40