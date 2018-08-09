Российские журналисты обвинили греческих болельщиков в нападении

Греческие фанаты ворвались в ложу для прессы и несколько раз ударили россиян по лицу. Полиция оперативно задержала нападавших и приступила к расследованию обстоятельств происшествия.Согласно первым свидетельским показаниям со стороны греческих фанатов, российские журналисты спровоцировали ситуацию, когда кто-то из них показал оскорбительный жест.Что касается матча, то московский «Спартак» проиграл со счетом 2:3. Но даже после поражения россиян болельщики ПАОКа не оставляли попыток нападения на сотрудников российской прессы.