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У «Оскара» появится новая номинация для популярных фильмов

С целью повышения собственных рейтингов в Академии кинематографических искусств и наук решили создать новую номинацию премии «Оскар», предназначенную для популярных фильмов.

У «Оскара» появится новая номинация для популярных фильмов

Организаторы престижной кинопремии не могут не замечать тенденций к снижению интереса со стороны публики. Согласно официальным статистическим данным, каждый год фиксируется снижение зрительской аудитории, и это не может не удручать.

Чтобы исправить ситуацию, «Оскар-2019» будет расширен за счет новой награды «За выдающиеся достижения среди популярных фильмов». Удастся ли повысить популярность кинопремии за счет такой меры, станет ясно позднее.

Напомним, очередной «Оскар» запланирован на 24 февраля 2019 года. Среди лент, которые могут привлечь внимание взыскательного академического жюри, оказались следующие картины: «Белый парень Рик», «Вдовы», «Звезда родилась», «Красивый мальчик» и другие.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:18
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