У «Оскара» появится новая номинация для популярных фильмов

Организаторы престижной кинопремии не могут не замечать тенденций к снижению интереса со стороны публики. Согласно официальным статистическим данным, каждый год фиксируется снижение зрительской аудитории, и это не может не удручать.Чтобы исправить ситуацию, «Оскар-2019» будет расширен за счет новой награды «За выдающиеся достижения среди популярных фильмов». Удастся ли повысить популярность кинопремии за счет такой меры, станет ясно позднее.Напомним, очередной «Оскар» запланирован на 24 февраля 2019 года. Среди лент, которые могут привлечь внимание взыскательного академического жюри, оказались следующие картины: «Белый парень Рик», «Вдовы», «Звезда родилась», «Красивый мальчик» и другие.