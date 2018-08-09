Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева о поступке супруга Ани Лорак: «Таких мужчин по имени я предпочитаю не называть!»

«Мужчина, который изменяет своей жене и не умеет «заметать следы» — чурбан. В нашем случае партнер, о котором идет речь, находящийся в «публичном» браке и мужчина, изменяющий жене - это один и тот же человек, зовут его Мурат Налчаджиоглу, но я таких мужчин по имени предпочитаю не называть..», - написала Алена Водонаева у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

«..Я очень уважительно отношусь к Ани Лорак и Алсу, потому что такой репутацией, как у них, я, например, похвастаться не могу. И никто из нашего шоу-бизнеса не может. Эти девушки - чуть ли не единственные на нашей эстраде, которые не были замечены в скандальных историях. И вот так нагадить на безупречную репутацию Лорак - это безответственный и не умный поступок. Это недостойно мужчины. Мужа, партнера, отца семейства..», - заявила Водонаева в личном микроблоге.

«Что для вас лучше: разоблачение мужа-изменника и крах публичной идиллии или честный развод сразу после того, как чувства охладели?..Я не верю, что между Каролиной (Ани Лорак) и ее мужем трудности наступили только после скандала в караоке, но надо обладать смелостью и быть честным по отношению к себе и разводиться до того, как все СМИ будут публиковать видео, как твой муж зажимает какую-то девку в клубе. В разводе нет ничего позорного, в изменах - есть..», - пишет Алена.

«..Ответственность, конечно, всегда на том, кто пошел налево, но вина может лежать и на жене. Брак нужно беречь и днем и, особенно, ночью. Если же сохранять уже нечего: едем подавать заявление на развод, а потом во все тяжкие...», - закончила свое мнение по поводу измены супруга Ани Лорак Алена Водонаева.

По словам экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2», партнер, который находится в браке с публичной личностью, должен понимать, что он больше других просто-таки обязан осознавать насколько это ответственно. Алена Водонаева заявила, что считает супруга Ани Лорак не разумным мужчиной.По мнению Водонаевой, Мурат Налчаджиоглу поступил по отношению к своей супруге Ани Лорак безответственно, ведь она является «звездой высшего эшелона» в России.Алена даже решила предложить своим преданным поклонникам представить себя успешной, знаменитой и красивой артисткой высшего уровня, у которой есть дети и муж, но брак на самом деле не счастлив. Супруг хронически врет постоянно, изменяет направо и налево, однако вы делаете все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить брак.Водонаева уверена, что у каждого, кто представил подобную ситуацию, все закончилось бы тем, что буквально весь Интернет активно бы обсуждал видеоролик, на котором ваш супруг веселится с какой-то торговкой в киевском караоке-баре.Стоит отметить, что бывшая участница «Дома-2» решила указать на то, что просто так одной из самых красивых женщин в стране муж бы не изменил. Алена Водонаева уверена, что измена является следствием каких-то семейных проблем.