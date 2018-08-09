Меган Маркл отказалась присутствовать на премии «Эмми»

Монаршей супружеской паре было выслано приглашение на церемонию вручения «Эмми», но выяснилось, что королевская чета не намерена присутствовать на торжестве. Ходили слухи, что супруга принца Гарри была номинирована на премию в качестве лучшей актрисы драмы. Однако данная информация не подтвердилась, так как в списке номинантов Меган Маркл не оказалось.Для герцогини Сассекской на церемонии готовилась специальная награда, но она отказалась от приглашения, тем самым напомнив, что она теперь особа королевской семьи, а не телезвезда.Стоит напомнить, что Маган Маркл ранее снималась в сериале Suits, который в российском прокате больше известен, «Форс-мажоры». Теперь на роль Рейчел Зейн взяли актрису Кэтрин Хейгл.