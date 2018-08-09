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Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец шокировала поклонников лицом без косметики

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец шокировала преданных поклонников лицом без макияжа.

Несмотря на то, что брюнетка довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью, а соответственно социальными сетями продолжают активно наблюдать многочисленные телезрители.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец шокировала поклонников лицом без косметики

Каждый день Виктория Романец радует своих верных фанатов огромнейшим количеством свежих фотографий, видеороликов и сториз, некоторые из которых буквально взрывают Сеть. Похожая ситуация произошла из видеозаписью, которую экс-звезда «Дома-2» опубликовала несколько часов назад в личном микроблоге.

Дело в том, что мало кто из поклонников Виктории Романец видел хоть когда-то девушку без косметики. Вероятней всего, что именно поэтому реакция фанатов знаменитости оказалась именно такой.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец шокировала поклонников лицом без косметики

Считанные часы назад Виктория опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новое видео, на котором она предстала перед подписчиками без грамма косметики. На кадрах ролика Романец рекламирует косметолога, который и помогает ей добиваться настолько «идеальной» кожи лица.

Стоит отметить, что «ухоженное» лицо бывшей участницы одного из самых скандальных и популярных телепроектов России повергло в шок не только огромнейшее количество недоброжелателей Виктории Романец, но и ее преданных поклонников.

Один за другим злопыхатели Виктории принялись забрасывать брюнетку нелицеприятными высказываниями. Некоторые советовали Романец никогда больше не выходить на улицу без косметики, а кое-кто даже попросил девушку удалить видеоролик, чтобы больше так не огорчаться, смотря его.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец шокировала поклонников лицом без косметики

«Фууу..на это невозможно смотреть спокойно! Это же ужас просто! Ты вообще смотрела, что в Сеть публиковала? Романец не позорься, я тебя прошу, и удали это видео со странички!», «Вика, Вика..а я то думала ты красотка и без макияжа, а оказывается, что я ошибалась..эх..ну да ладно. Если Гусеву нравится уже хорошо!», «Картина – разочарованиеее..Вик, не выходи больше на улицу без косметики! Человек на видео, и человек, который публикует яркие фотографии у тебя в микроблоге – совершенно две разные личности! Не оправдала ты моих надежд!», - продолжают активно писать недоброжелатели Виктории Романец в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:54
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