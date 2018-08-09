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68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом

68-летний актер Ричард Гир вместе с возлюбленной Алехандрой Сильвой ожидают рождения ребенка. Недавно стало известно, что знаменитость готовится к рождению второго наследника.

68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом


Ричард Гир в тайне от всех вступил в брак с журналисткой из Испании 35-летней Алехандрой Сильвой. Вначале возлюбленные поддерживали отношения в течение нескольких месяцев, после чего решили узаконить свой союз и организовали в Нью-Йорке торжество для своих близких и друзей. На данный момент деталей относительно беременности Алехандры пока нет. Представители прессы не смогли выяснить срок интересного положения, на котором теперь пребывает Сильва, как и пол будущего малыша.

Также, пока отсутствует информация о том, где именно будут проходить роды супруги голливудского актера. Но не исключается, что ребенок появится на свет в Испании.

Актер с супругой уже начали принимать поздравления от преданных поклонников и близких друзей.

68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом


Напомним, что у Ричарда Гира уже имеется сын Гомер, который родился в 2000 году в браке с моделью Кэри Лоуэлл. Со своей супругой знаменитый актер прожил 11 лет. У Алехандры Сильвы также имеется ребенок от бывшего мужа Роберта Фридланда – 6-летний сын Альберт.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:15
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