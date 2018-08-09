68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом

Ричард Гир в тайне от всех вступил в брак с журналисткой из Испании 35-летней Алехандрой Сильвой. Вначале возлюбленные поддерживали отношения в течение нескольких месяцев, после чего решили узаконить свой союз и организовали в Нью-Йорке торжество для своих близких и друзей. На данный момент деталей относительно беременности Алехандры пока нет. Представители прессы не смогли выяснить срок интересного положения, на котором теперь пребывает Сильва, как и пол будущего малыша.Также, пока отсутствует информация о том, где именно будут проходить роды супруги голливудского актера. Но не исключается, что ребенок появится на свет в Испании.Актер с супругой уже начали принимать поздравления от преданных поклонников и близких друзей.Напомним, что у Ричарда Гира уже имеется сын Гомер, который родился в 2000 году в браке с моделью Кэри Лоуэлл. Со своей супругой знаменитый актер прожил 11 лет. У Алехандры Сильвы также имеется ребенок от бывшего мужа Роберта Фридланда – 6-летний сын Альберт.