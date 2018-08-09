Ученые заявили, что диета по-разному влияет на женский и мужской организм
Учёные, в ходе очередного исследования, смогли определить, что одинаковые диеты по-разному влияют на женский и мужской организм.
У парней происходит быстрый отклик на понижение числа калорий и начинается быстрая потеря веса. У представительниц прекрасного пола, придерживающихся каких-либо ограничений в еде, процесс похудения происходит намного медленнее. Пиа Кристенсен из Копенгагенского университета сообщила, что специалисты учитывали разницу в изначальной массе тела своих подопечных. Продолжительные наблюдения показали, что мужской половине диеты приносят пользы больше, чем женской.
На лабораторных мышах и других животных активно проводили эксперименты в середине XX столетия. Научный опыт показал, что понижение числа калорий в ежедневном рационе подопытных зверей продлевают им жизнь. На протяжении десятилетий биологии выделили несколько видов гормонов, которые потенциально задействованы в феномене похудения.
Наблюдение за состоянием здоровья людей, которые съедают небольшие количества еды, указывают, что низкокалорийные диеты защищают организм от развития гипертонии, диабета и инсультов. Специалисты указывают и на препятствие атеросклерозу и на другие факторы, которые связаны с работой сердечно-сосудистой системы.
У парней происходит быстрый отклик на понижение числа калорий и начинается быстрая потеря веса. У представительниц прекрасного пола, придерживающихся каких-либо ограничений в еде, процесс похудения происходит намного медленнее. Пиа Кристенсен из Копенгагенского университета сообщила, что специалисты учитывали разницу в изначальной массе тела своих подопечных. Продолжительные наблюдения показали, что мужской половине диеты приносят пользы больше, чем женской.
На лабораторных мышах и других животных активно проводили эксперименты в середине XX столетия. Научный опыт показал, что понижение числа калорий в ежедневном рационе подопытных зверей продлевают им жизнь. На протяжении десятилетий биологии выделили несколько видов гормонов, которые потенциально задействованы в феномене похудения.
Наблюдение за состоянием здоровья людей, которые съедают небольшие количества еды, указывают, что низкокалорийные диеты защищают организм от развития гипертонии, диабета и инсультов. Специалисты указывают и на препятствие атеросклерозу и на другие факторы, которые связаны с работой сердечно-сосудистой системы.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:30