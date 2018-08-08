Влад Кадони стал привлекательным блондином

После легендарных Ольги Бузовой и Ксении Бородиной, Влад Кадони имеет наибольшие рейтинги среди всех ведущих – у него масса фанатов и все крайне рады, когда молодой человек появляется на экранах и в выпусках. Сам ведущий часто радует своих подписчиков новыми публикациями и размышлениями о насущных проблемах, касающихся не только «Дома-2».Так, последний пост затронул передачу «Битва экстрасенсов» – он поведал фолловерам, что очень любит наблюдать за этим шоу и всегда рад вновь попасть на выпуск передачи. Кадони был непосредственным участником два раза, но многие зрители верят, что Влад попадет на шоу еще раз.Но не «Битва экстрасенсов» вызвала столь бурное обсуждение у Кадони на странице, а его новый стиль – ведущий осветлил волосы и опубликовал фото, где он с белой шевелюрой. Большинство фолловеров сошлись на мнении, что такой стиль идет молодому человеку.