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В Сети появилось фото результата «перезагрузки» Александры Черно - участница практически не изменилась

На протяжении нескольких месяцев участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно работала над своим преображением. Она пыталась сделать свой внешний вид лучше, похудеть, однако реальных усилий с ее стороны зрители не увидели.

В конечном итоге, сбросив всего лишь 17 килограмм из 30 предполагаемых, девушка отправилась на прием к косметологу, который увеличил ей губы, скорректировал контуры лица и убрал второй подбородок. Затем возлюбленная Иосифа сделала отбеливание зубов и навестила стилиста, который полностью сменил ее имидж, перекрасив в блондинку.

В Сети появилось фото результата «перезагрузки» Александры Черно - участница практически не изменилась

В таком виде Саша и отправилась на съемки итогового выпуска своей «Перезагрузки», а чтобы не показывать раньше времени все зрителям, надела шапку.

Многим было интересно, как именно в результате будет выглядеть Черно и сегодня в Сети появилось фото со съемок, на котором поклонники телестройки смогли все увидеть.

В Сети появилось фото результата «перезагрузки» Александры Черно - участница практически не изменилась

На снимке Черно позировала в пышном свадебном платье и длинными нарощенными волосами золотистого оттенка. Фанатам понравилось то, как выглядела девушка, однако результатов ее похудения они так и не заметили.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:47
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