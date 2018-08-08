В Сети появилось фото результата «перезагрузки» Александры Черно - участница практически не изменилась

В конечном итоге, сбросив всего лишь 17 килограмм из 30 предполагаемых, девушка отправилась на прием к косметологу, который увеличил ей губы, скорректировал контуры лица и убрал второй подбородок. Затем возлюбленная Иосифа сделала отбеливание зубов и навестила стилиста, который полностью сменил ее имидж, перекрасив в блондинку.В таком виде Саша и отправилась на съемки итогового выпуска своей «Перезагрузки», а чтобы не показывать раньше времени все зрителям, надела шапку.Многим было интересно, как именно в результате будет выглядеть Черно и сегодня в Сети появилось фото со съемок, на котором поклонники телестройки смогли все увидеть.На снимке Черно позировала в пышном свадебном платье и длинными нарощенными волосами золотистого оттенка. Фанатам понравилось то, как выглядела девушка, однако результатов ее похудения они так и не заметили.