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«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы Ольги Бузовой

На днях хейтеры, заметив, что губы певицы Ольги Бузовой стали больше, высмеяли ее внешность, при этом обвинив ее в обмане.

За Ольгой Бузовой следят огромное число не только поклонников, но и завистников. Пока фанаты радуются каждому успеху звезды, хейтеры злорадствуют после каждого поражения. Пристальное внимание обращено не только к деятельности певицы, но и к ее внешности.

«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы Ольги Бузовой

Недавние фото Бузовой вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Подписчики, внимательно рассмотрев фотографии, пришли к выводу, что Оля увеличила губы. Хейтеры тут же воспользовались этим моментом, чтобы высмеять внешность певицы. Злопыхатели сразу же начали писать в комментариях, что Бузову покусали пчелы, а также сравнивать губы звезды с варениками.

Многие отметили, что с такими губами Ольга стала похожа на свою коллегу Ксению Бородину. Большинство подписчиков посоветовало ведущей «Дома-2» больше не портить свою внешность подобными процедурами. Правда, добавим, что нашлись и те, кому пришлись по душе новые перемены во внешнем виде Бузовой.

«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы Ольги Бузовой

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:49
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