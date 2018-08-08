«Пчелы покусали»: хейтеры высмеяли новые губы Ольги Бузовой

За Ольгой Бузовой следят огромное число не только поклонников, но и завистников. Пока фанаты радуются каждому успеху звезды, хейтеры злорадствуют после каждого поражения. Пристальное внимание обращено не только к деятельности певицы, но и к ее внешности.Недавние фото Бузовой вызвали настоящий ажиотаж в Сети. Подписчики, внимательно рассмотрев фотографии, пришли к выводу, что Оля увеличила губы. Хейтеры тут же воспользовались этим моментом, чтобы высмеять внешность певицы. Злопыхатели сразу же начали писать в комментариях, что Бузову покусали пчелы, а также сравнивать губы звезды с варениками.Многие отметили, что с такими губами Ольга стала похожа на свою коллегу Ксению Бородину. Большинство подписчиков посоветовало ведущей «Дома-2» больше не портить свою внешность подобными процедурами. Правда, добавим, что нашлись и те, кому пришлись по душе новые перемены во внешнем виде Бузовой.