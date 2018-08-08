Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на отдых в Турцию

Часто ходят слухи о том, что Острова любви стоит полностью «перезагрузить» и перезапустить по новой – сменив ведущих, декорации, подход и смысл пребывания там. Чтобы спасать рейтинги эфиров, туда отправились Яббаров, Овсянникова и Сорока – участники с большим рейтингом и любовью от зрителей.Однако недавно Сейшелы покинула пара Марины Африкантовой и Романа Капаклы – совсем недавно молодые люди сыграли красивую свадьбу и наконец-то решились на совместный отдых.Отношения Африкантовой и Капаклы длятся уже более года, но за это время молодые люди ни разу никуда не съездили вместе на отдых – Мария предпочитает ездить заграницу вместе со своей мамой и посещала Египет, а что касается Романа, то он и вовсе никуда не ездил, ограничившись санаторием в Подмосковье.Но теперь впервые молодые люди собрались и вместе отправятся – их местом отдыха станет Турция, город Каппадокия. Поэтому, вскоре фанаты этой пары смогут насладиться новыми фотографиями из их семейного отпуска.