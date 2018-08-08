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Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на отдых в Турцию

На Сейшельских островах постоянно происходят передвижения участников – некоторые отправляются туда в ссылку, некоторые в командировку, а кто-то уезжает оттуда со слезами на глазах. Но зачастую зрители и участники воспринимают поездки на Сейшелы как штраф и шанс исправится, а главная Поляна на телепроекте «Дом-2» всегда выглядит более предпочтительно.

Часто ходят слухи о том, что Острова любви стоит полностью «перезагрузить» и перезапустить по новой – сменив ведущих, декорации, подход и смысл пребывания там. Чтобы спасать рейтинги эфиров, туда отправились Яббаров, Овсянникова и Сорока – участники с большим рейтингом и любовью от зрителей.

Марина Африкантова и Роман Капаклы отправились на отдых в Турцию

Однако недавно Сейшелы покинула пара Марины Африкантовой и Романа Капаклы – совсем недавно молодые люди сыграли красивую свадьбу и наконец-то решились на совместный отдых.

Отношения Африкантовой и Капаклы длятся уже более года, но за это время молодые люди ни разу никуда не съездили вместе на отдых – Мария предпочитает ездить заграницу вместе со своей мамой и посещала Египет, а что касается Романа, то он и вовсе никуда не ездил, ограничившись санаторием в Подмосковье.

Но теперь впервые молодые люди собрались и вместе отправятся – их местом отдыха станет Турция, город Каппадокия. Поэтому, вскоре фанаты этой пары смогут насладиться новыми фотографиями из их семейного отпуска.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:50
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