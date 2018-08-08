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Подписчики Виктории Бони ужаснулись от внешнего вида ее «старушечьих» рук

Уже давно популярная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня не подвергалась такому количеству критики от подписчиков в социальной сети Instagram, как после публикации одного из роликов, в котором она предстала не в самом лучшем свете.

Так, многие вновь подняли тему ее вероятной беременности, поскольку девушка снова надела платье неудачного кроя. Однако даже не это оказалось самым неприятным, что писали пользователи в комментариях.

Подписчики Виктории Бони ужаснулись от внешнего вида ее «старушечьих» рук

Большинство из них обратило внимание на руки знаменитости и отметили, что выглядят они просто ужасно и абсолютно не соответствуют ее реальному возрасту. В следствии чего, Вику начали осуждать за то, что она не ухаживает за собой должным образом и порекомендовали ей срочно начать что-то с этим делать, ведь ходить с такими руками должно быть стыдно.

«Лучше за руками ухаживайте, так ужасно выглядят, стареете», «За руками тоже нужно ухаживать, Вика. Как бабуля», «Господи, что у нее с руками? Почему они такие старые? Сколько ей лет? 80?», «Вика, ну нельзя же так, за лицом и телом ухаживаете, а за руками нет! И заметьте – уход за руками это не только маникюр!», - писали они в комментариях.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда фанаты советуют Боне начать следить за красотой своих рук и ходить не только на маникюр, но и применять омолаживающие и увлажняющие крема.

 
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Культура
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:49
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