В Подмосковье начали устанавливать в лесах мусорные контейнеры

На территории лесных массивов Московской области, в общей сложности всего за одну неделю было установлено 30 контейнеров для мусора, тогда как итоговая цифра называется 400 таких баков, которые необходимы для борьбы с образованием незаконных свалок.Накануне об этом на пресс-конференции рассказала главный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Семеновна Витушева. Установленные контейнеры для мусора зачислят на баланс комитета лесного хозяйства Московской области, который и займется их обслуживанием и вывозом отбросов. Как отметила Татьяна Семеновна, соответствующие документы уже находятся на стадии подписания и регистрации.Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на берегу Патрушихинского пруда образовалось несколько огромных свалок. Отходы приносят отдыхающие неподалеку люди. В администрации района сообщили, что за содержание данной территории отвечает подрядчик.