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Лиза Галкина придумала новую модную и смешную тенденцию

Известный юморист Максим Галкин порадовал поклонников новым видео с дочерью Лизой, которая удивила модным секретом.

Максим часто выкладывает видео с участием детей Гарри и Лизой. Знаменитые детки уже в раннем возрасте поражают своими талантами и умопомрачительной харизмой. Поэтому пользователи с удовольствием смотря данные видеоролики, оставляя свои восторженные комментарии.

Лиза Галкина придумала новую модную и смешную тенденцию


Вчера Галкин в своем микроблоге опубликовал новый ролик, в котором Лиза решила поделиться своими идеями о предстоящих модных тенденциях. Девочка рассказала о том, что замечательной идеей было бы делать платья из цветов.

Так, например, бутон тюльпана отлично бы смотрелся в качестве юбки. Фолловеры пришли в восторг не только от такой уникальной идеи, но и от непосредственности Лизы. Многие добавили, что фантазии девочке можно только позавидовать, так как в последнее время дети совсем разучились фантазировать.

Лиза Галкина придумала новую модную и смешную тенденцию

Некоторые отметили, что дети Максима и Аллы Борисовны настоящие, на них хочется смотреть, в то время как наследники артиста Филиппа Киркорова постоянно играют на камеру.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:54
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