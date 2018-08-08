Лиза Галкина придумала новую модную и смешную тенденцию

Максим часто выкладывает видео с участием детей Гарри и Лизой. Знаменитые детки уже в раннем возрасте поражают своими талантами и умопомрачительной харизмой. Поэтому пользователи с удовольствием смотря данные видеоролики, оставляя свои восторженные комментарии.Вчера Галкин в своем микроблоге опубликовал новый ролик, в котором Лиза решила поделиться своими идеями о предстоящих модных тенденциях. Девочка рассказала о том, что замечательной идеей было бы делать платья из цветов.Так, например, бутон тюльпана отлично бы смотрелся в качестве юбки. Фолловеры пришли в восторг не только от такой уникальной идеи, но и от непосредственности Лизы. Многие добавили, что фантазии девочке можно только позавидовать, так как в последнее время дети совсем разучились фантазировать.Некоторые отметили, что дети Максима и Аллы Борисовны настоящие, на них хочется смотреть, в то время как наследники артиста Филиппа Киркорова постоянно играют на камеру.