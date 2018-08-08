Звезда Comedy Womаn считает, что Ольга Бузова скоро сойдет с ума

Федункив недавно напугала свою коллегу по телеканалу «ТНТ» Ольгу Бузову, что та может сойти с ума, если не изменит свое отношение ко многим вещам. Своим слова артистка объяснила тем, что певица многого достигла после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.Количество ее поклонников резко возросло, ее композиции занимают первые позиции во всех музыкальных рейтингах, а на ее концерты приходит огромное количество людей. Однако причиной такого ошеломляющего успеха, по мнению Марины, стало желание доказать бывшему мужу, что он сделал огромную ошибку, уйдя к другой женщине.Поэтому сейчас Ольга переворачивает весь мир, чтобы обрести желанный успех. Но Федункив уверена, что уже совсем скоро для Бузовой наступит отрезвление, и тогда она поймет всю бесцельность этой погони за славой. Звезда до сих пор не может начать новые отношения, только потому что еще не распрощалась со своим прошлым.При этом сам Тарасов уже давно открестился от старых отношений и завел новую семью, где у него родился ребенок. Поэтому если Ольга в ближайшее время не поменяет своего мышления и отношения к происходящему, то в ближайшее время она сможет сойти с ума.