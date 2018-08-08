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Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Зрители реалити-шоу «Дом-2», наблюдающие за жизнью семейства Рапунцелей, на днях начали бить тревогу из-за того, что 4-месячная Василиса ввиду постоянных конфликтов, в которых в большинстве случаев принимают участие ее родители, вынуждена жить в обстановки постоянной нервозности и не получает должного внимания от Ольги и Дмитрия Дмитренко.

К примеру, поклонники телепроекта обратили внимание на то, что девочка до сих пор не осмотрел доктор, хотя в ее возрасте обследования должны проводиться каждый месяц.

Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Однако, если принять во внимание один из последних снимков, звездные родители все же прислушались к замечаниям и отвели ребенка на прием, где их заприметили пользователи социальных сетей и засняли на камеру, позже выложив фотографию в Интернет.

В итоге, данный снимок не остался без внимания хейтеров. Одни начали откровенно смеяться с «колхозного» сарафана Оли, другие засыпали Диму критикой из-за того, что он не удосужился снять головной убор в помещении.

Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Тем не менее, откликнулись и фанаты супругов. Они принялись защищать своих любимцев, заявив, что никто не ходит «при параде» на визит к врачу.

«А во что по Вашему мнению надо одеваться в детскую поликлинику? Например, Вы в какой одежде ходите туда?», «Ну они действительно выглядят не лучшим образом, но ничего страшного в этом не вижу», - возмущались фолловеры.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:47
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