Хейтеры высмеяли внешний вид Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

«А во что по Вашему мнению надо одеваться в детскую поликлинику? Например, Вы в какой одежде ходите туда?», «Ну они действительно выглядят не лучшим образом, но ничего страшного в этом не вижу», - возмущались фолловеры.

К примеру, поклонники телепроекта обратили внимание на то, что девочка до сих пор не осмотрел доктор, хотя в ее возрасте обследования должны проводиться каждый месяц.Однако, если принять во внимание один из последних снимков, звездные родители все же прислушались к замечаниям и отвели ребенка на прием, где их заприметили пользователи социальных сетей и засняли на камеру, позже выложив фотографию в Интернет.В итоге, данный снимок не остался без внимания хейтеров. Одни начали откровенно смеяться с «колхозного» сарафана Оли, другие засыпали Диму критикой из-за того, что он не удосужился снять головной убор в помещении.Тем не менее, откликнулись и фанаты супругов. Они принялись защищать своих любимцев, заявив, что никто не ходит «при параде» на визит к врачу.