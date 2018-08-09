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Беременная Лера Кудрявцева еще в мае стала бабушкой

47-летняя Лера Кудрявцева не успела вторично стать мамой, но уже стала бабушкой. Осчастливить известную телеведущую удалось ее сыну от первого брака, 28-летнему Жану Ленюку.

Беременная Лера Кудрявцева еще в мае стала бабушкой

Примечательно, что роды благополучно состоялись еще в мае месяце, тогда как в СМИ стало известно об этом только сейчас.

Как сообщил журналистам счастливый дедушка и первый супруг Леры Кудрявцевой, Сергей Ленюк, новорожденного назвали в честь прадедушки громким именем Лев.

И теперь Лера Кудрявцева в полной мере смогла вспомнить, что значить ухаживать за младенцем. Ведь времена изменились кардинально. На помощь мамочкам приходят и подгузники, и стиральные машины что значительно упрощает уход.

Про то, как протекает ее вторая беременность, Лера Кудрявцева упорно молчит, не желая лишний раз привлекать общественное внимание. Но и скрываться от публики она не была намерена: ходила на работу, появлялась на светских мероприятиях, не прятала животик и выкладывала снимки в Сеть.

По данным инсайдерских источников, роды Леры Кудрявцевой могут случиться со дня на день.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 06:00
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